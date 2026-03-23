Эксперты: Ферстаппену нужно «заткнуться и ехать»

Бывшие пилоты Формулы-1 Деймон Хилл и Джонни Херберт заявили, что четырёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену стоит меньше критиковать новый регламент и сосредоточиться на выступлениях.

В подкасте Stay on Track Хилл согласился с адресованным ему вопросом от Херберта, что Ферстаппену сейчас лучше «заткнуться и просто ехать».

«Во многом – да. Очень легко, когда у тебя лучшая машина. И всегда сложнее, когда это не так. У него до сих пор была отличная карьера, и впереди ещё много достижений, ещё один титул или даже три. Но дипломатия не его сильная сторона», – отметил Хилл.

Херберт добавил, что прямолинейность Ферстаппена играет против него на фоне спада результатов.

«Он говорит то, что действительно думает. Но проблема в том, что, когда у тебя нет машины, способной побеждать, твои жалобы воспринимаются именно через эту призму. С другой стороны, к нему будут прислушиваться как к голосу гонщиков. Формуле-1 точно не нужно, чтобы Макс решил уйти в другую серию, – это стало бы вотумом недоверия чемпионату», – сказал Херберт.