Виталий Петров забил победный буллит в матче медиафутбольного турнира «На Пике»

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров реализовал решающий буллит за команду Fight Nights Камила Гаджиева в матче медиафутбольного турнира «На Пике». Момент с его ударом начинается на отметке 0:45.

Петров принял участие в игре против «СКА Ростов» рэпера Басты. Основное время завершилось вничью – 3:3, а в серии буллитов победный удар нанёс именно Петров.

Петров провёл в Формуле-1 три сезона (2010-2012). Лучшим результатом стало 10-е место по итогам сезона-2011. Тогда он принёс «Лотусу-Рено» 37 очков. Что касается отдельных выступлений в гонке, то лучшим стал Гран-при Австралии 2011 года — россиянин финишировал на третьем месте, уступив лишь Себастьяну Феттелю на «Ред Булл» и Льюису Хэмилтону, представлявшему тогда «Макларен».