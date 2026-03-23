Гонщики MotoGP пожаловались на травмы из-за крошащегося на Гран-при Бразилии асфальта

Пилоты Алекс Ринс и Алекс Маркес заявили, что по ходу гонки в Бразилии столкнулись с серьёзными проблемами покрытия трассы автодрома имени Айртона Сенны в Гоянии.

«Ощущения были такими, будто сцепления почти нет. Думаю, это связано с гонкой Moto2 и оставшейся на трассе резиной. Я не видел, чтобы где-то сходил асфальт, но один из его кусков попал мне в палец. В поворотах 11 и 12 летели камни – один из них попал в меня на старте. Это не мешало ехать быстрее, но доставляло дискомфорт, потому что я торможу этим пальцем», – приводит слова Ринса издание Motorsport.

Маркес также отметил, что покрытие трассы ухудшалось по ходу уикенда.

«Между 10-м и 11-м поворотами асфальт буквально крошился, повсюду были камни. Честно говоря, условия сегодня были неприемлемыми. В двух поворотах покрытие отслаивалось, и, когда впереди ехали другие гонщики, они поднимали камни – это больше напоминало мотокросс, чем шоссейные гонки. По ходу уикенда трасса становилась всё более неровной, и к следующему году это нужно изучить. Думаю, у Ринса с пальцем ситуация хуже, чем у меня с рукой», — цитирует Маркеса Motorsport.