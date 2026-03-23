Йос Ферстаппен раскритиковал новый регламент Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен негативно высказался в сторону нового технического регламента чемпионата. Ранее нидерландский эксперт Аллард Калфф выступил в защиту нового регламента в социальных сетях, однако позже удалил этот пост. Именно под этой публикацией Ферстаппен оставил свой комментарий.

«Нет, Аллард. Я читаю все твои сообщения. Значит, ты вообще не понимаешь Формулу-1, если называешь это гонками», – заявил Ферстаппен-старший, отвечая Калффу. Слова Йоса Ферстаппена приводит издание GPFans.

Новый регламент уже подвергается критике со стороны гонщиков. В частности, сын Йоса, четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, сравнивал происходящее на трассе с игрой Mario Kart. Он отмечал, что система с использованием энергии делает обгоны искусственными: пилоты поочерёдно обгоняют друг друга на прямых, а сами гонки теряют естественный характер борьбы.