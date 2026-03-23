В Формуле-1 не планируют менять правила работы силовых установок по ходу гонок — источник

В руководстве Формулы-1 не считают необходимым срочно вносить изменения в правила работы силовых установок по ходу гонок, несмотря на критику со стороны участников. После этапа в Шанхае команды обсудили возможные корректировки на виртуальной встрече и дали первую оценку новым правилам. По информации Auto Motor und Sport, в целом их восприняли положительно: гонки признали достаточно зрелищными, а реакцию болельщиков – скорее позитивной. Существенных проблем, требующих срочных изменений, выявлено не было, поэтому любые доработки будут рассматриваться осторожно.

При этом больше всего вопросов вызывает квалификация. И в Мельбурне, и в Шанхае пилоты жаловались, что даже на быстрых кругах им приходится заранее сбрасывать газ и контролировать расход энергии. Вместо атак на пределе гонщики нередко используют режим lift and coast, что снижает темп и влияет на зрелищность.

Теперь руководству предстоит найти решение, которое позволит вернуть квалификации максимальную интенсивность. В обсуждение планируют активно вовлечь команды и пилотов, после чего ФИА подготовит конкретные предложения.

