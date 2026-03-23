Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Резервный пилот «Астон Мартин» Джек Кроуфорд заменит Алонсо в первой практике ГП Японии

Резервный пилот «Астон Мартин» Джек Кроуфорд заменит Алонсо в первой практике ГП Японии
Комментарии

Резервный пилот «Астон Мартин» Джек Кроуфорд примет участие в первой свободной практике Гран-при Японии. Американец сядет за руль AMR26 вместо Фернандо Алонсо.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Japanese Гран-при. Свободная практика 1
27 марта 2026, пятница. 05:30 МСК
Не началось

Сессия станет для 20-летнего гонщика третьим выездом в рамках Гран-при за последние полгода. Ранее он участвовал в двух практиках в конце сезона-2025. Кроуфорд также выполняет работу на симуляторе в Сильверстоуне.

«Я очень рад возможности сесть за руль и выступить за команду на трассе в Сузуке. Это такая историческая и в то же время сложная трасса, и я с нетерпением жду, когда смогу применить на практике то, чему научился на симуляторе. Огромное спасибо команде за предоставленную мне возможность. Как и во время предыдущих свободных практик, я надеюсь извлечь из этого максимум пользы и узнать как можно больше», — приводит слова Кроуфорда официальный сайт «Астон Мартин».

Главный тренер команды по работе на трассе Майк Крак отметил, что выезд позволит Кроуфорду продолжить прогресс, а команде — получить полезные данные и обратную связь. Участие резервного пилота в первой практике также засчитывается как обязательная сессия для новичка, предусмотренная регламентом.

Материалы по теме
Баттон — о болиде «Астон Мартин»: завидую Строллу и Алонсо. Я бы с радостью сел за руль
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android