Глава Российской дрифт серии Добровольский запустил подкаст «Скорость решений»

Глава Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский объявил о запуске авторского подкаста «Скорость решений». Премьера состоялась 20 марта на онлайн-площадках. Первым гостем стал предприниматель, один из основателей Медийной футбольной лиги Александр Лобачёв.

«Формат подкаста — это честные и живые разговоры с гостями из мира спорта, бизнеса и медиа. Здесь говорят о важном, делятся личным опытом и иногда задают друг другу неудобные вопросы», — сказано в пресс-релизе проекта.

В премьерном выпуске Добровольский и Лобачёв обсудили феномен медиафутбола, современные медиа как инструмент вовлечения аудитории, воспитание детей, философию тюнинга, а также цели инвестиций в автоспорт. Новые выпуски будут выходить еженедельно.