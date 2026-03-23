Издание Bild назвало две причины ухода Джонатана Уитли из «Ауди»

Британский специалист Джонатан Уитли покинул «Ауди» спустя 11 месяцев работы. Он занимал должность руководителя команды. По информации немецкого издания Bild, решение связано с двумя факторами.

Одной из причин стали семейные обстоятельства: супруга Уитли Эмма не смогла адаптироваться к жизни в Швейцарии, где базируется команда. Пара переехала в кантон Цуг в мае 2025 года, выбрав район с международным населением, но это не помогло.

Вторым фактором оказались разногласия с главой проекта Маттиа Бинотто. Уитли отвечал за работу команды на трассе, Бинотто курировал техническое развитие двигателя и шасси. Между ними неоднократно возникали конфликты, которые заметили не только сотрудники, но и генеральный директор «Ауди» Гернот Дёлльнер. К лету 2025 года стало ясно, что двойное руководство не является долгосрочным решением.

Источник сообщает, что Дёлльнер, подписавший контракты с Уитли и Бинотто независимо друг от друга, не стал увольнять кого-либо из них после нескольких месяцев работы, чтобы не признавать ошибку и не нести дополнительные расходы. Но в пятницу, 20 марта, после кризисной встречи на базе в Хинвиле Уитли был освобождён от своих обязанностей с немедленным вступлением приказа в силу.

На Гран-при Японии с 27 по 29 марта командой на трассе будет руководить Бинотто, который объединил роли главы проекта и руководителя команды. «Ауди» после двух этапов занимает восьмое место в Кубке конструкторов с двумя очками, набранными Габриэлем Бортолето в Австралии.