Fanatec и Формула-1 заключили новое многолетнее партнёрство

Производитель оборудования для гоночных симуляторов Fanatec продлил многолетнее партнёрство с Формулой-1. Компания, сотрудничающая с чемпионатом с 2018 года, выпустит новую линейку официально лицензированных рулевых колёс и лимитированных серий, созданных по мотивам технологий реальных гонок.

Fanatec останется официальным спонсором чемпионата мира F1 Sim Racing. Сезон стартует 27-29 марта на фестивале DreamHack в Бирмингеме, а затем продолжится в технологическом центре Формулы-1 в Биггин-Хилле. Участники разыграют $ 750 тыс. призового фонда, а гонки будут транслироваться на цифровых платформах Ф-1.

Коммерческий директор Формулы-1 Эмили Празер отметила, что расширение сотрудничества укрепляет связь между виртуальными и реальными гонками, а также открывает новые возможности для фанатов.


