RacingNews365: строительство новой трассы в Мадриде идёт с отставанием от графика

Журналисты издания RacingNews365 посетили строительную площадку новой трассы «Мадринг», где через 174 дня должен состояться Гран-при Испании. Пятикилометровая городская трасса, расположенная на западе испанской столицы на территории выставочного центра IFEMA, вызывает споры среди местных жителей о сроках сдачи объекта.

«Нет шансов, что она будет готова», — заявил один из опрошенных. Другие были настроены более оптимистично, отметив, что укладка асфальта обычно проводится в летние месяцы, а в случае отставания от графика город найдёт достаточно средств и людей, чтобы завершить проект.

Половина трассы проходит по территории выставочного центра, другая — по другую сторону автомагистрали M-11. На момент визита корреспондентов асфальт начали укладывать только за магистралью, а секция вокруг IFEMA всё ещё выглядела как строительная площадка. Работы велись на здании паддока и на бетонной прямой старт-финиш. Вся трасса ещё не уложена.

Уникальная особенность будущего автодрома — тоннель под M-11, соединяющий две части трассы, и вираж с наклоном (бэнкинг). Подготовка этого участка будет производиться в последнюю очередь из-за сложности.

Строительство началось в апреле 2025 года. Трасса должна быть готова за две недели до первого этапа, чтобы получить лицензию ФИА. Гран-при Испании в Мадриде запланирован на 12-14 сентября 2026 года.