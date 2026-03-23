Расписание Гран-при Японии Формулы-1

С 27 по 29 марта в Сузуке пройдёт третий этап сезона Формулы-1 — Гран-при Японии.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет доступен на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Японии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 27 марта:

5:30. Первая тренировка Гран-при Японии;

9:00. Вторая тренировка Гран-при Японии.



Суббота, 28 марта:

5:30. Третья тренировка Гран-при Японии;

9:00. Квалификация Гран-при Японии.

Воскресенье, 28 марта:

8:00. Гонка Гран-при Японии.