Отец Антонелли: в 2017 году Арривабене сказал, что Кими слишком мал для «Феррари»

Отец пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, почему его сын не попал в академию «Феррари» в 2017 году. По словам Марко Антонелли, решение принял тогдашний руководитель команды Маурицио Арривабене.

«Кими вызвали в «Феррари» как подающего надежды картингиста, его заметил Массимо Ривола. Ему было 11 лет, он даже опробовал симулятор в Маранелло — тот самый, который предназначен для учеников академии. Всё было готово. Но Маурицио Арривабене, который тогда руководил гоночным отделом, сказал, что мой ребёнок ещё слишком мал. Через несколько месяцев с нами связался «Мерседес», остальное вы знаете», — приводит слова Марко Антонелли издание FormulaPassion.