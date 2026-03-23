Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Отец Антонелли: в 2017 году Арривабене сказал, что Кими слишком мал для «Феррари»

Отец пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, почему его сын не попал в академию «Феррари» в 2017 году. По словам Марко Антонелли, решение принял тогдашний руководитель команды Маурицио Арривабене.

«Кими вызвали в «Феррари» как подающего надежды картингиста, его заметил Массимо Ривола. Ему было 11 лет, он даже опробовал симулятор в Маранелло — тот самый, который предназначен для учеников академии. Всё было готово. Но Маурицио Арривабене, который тогда руководил гоночным отделом, сказал, что мой ребёнок ещё слишком мал. Через несколько месяцев с нами связался «Мерседес», остальное вы знаете», — приводит слова Марко Антонелли издание FormulaPassion.

