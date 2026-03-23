Вильнёв — о проблемах «Ред Булл»: машина ведёт себя непредсказуемо

Бывший чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв высказался о трудностях, с которыми столкнулся «Ред Булл» на старте сезона-2026. По мнению канадца, состояние машины RB22 не позволяет Максу Ферстаппену эффективно помогать команде в поиске настроек.

«В прошлом году у них была сбалансированная машина. Благодаря этому Макс мог работать с настройками и давать обратную связь, но сейчас машина ведёт себя непредсказуемо. Когда ситуация настолько плохая, гонщик уже не знает, в каком направлении двигаться с настройками или разработкой. Это усложняет задачу», — приводит слова Вильнёва издание F1Maximaal.

Вильнёв также обратил внимание на роль энергоменеджмента в нынешнем сезоне. По его словам, управление батареей стало важнее чистого мастерства пилота, а несбалансированная машина вынуждает тратить энергию впустую.