Албон — о проблемах «Уильямса»: мы не можем прятаться за вес, машина идёт на трёх колёсах

Албон — о проблемах «Уильямса»: мы не можем прятаться за вес, машина идёт на трёх колёсах
Пилот «Уильямса» Алекс Албон раскрыл детали проблем, с которыми команда столкнулась на старте сезона-2026.

«Это тяжело. С машиной происходит что-то странное. Всё, что мы делаем, не помогает. Я думал, эта трасса выявит наши слабости, но получилось даже больше, чем я ожидал.

Мы не можем прятаться за проблемой веса, потому что в середине пелотона есть и другие машины, которые тоже не в лимите. Возможно, не настолько, как мы, но всё же. Разрыв, который нас отделяет от этих команд, нельзя объяснить только весом. У нас много проблем с балансом, не хватает прижимной силы — это накопление факторов.

Сейчас главная проблема в том, что машина идёт на трёх колёсах, и нам нужно это исправить», — приводит слова Албона испанское издание Motorsport.

Эффект «трёх колес» возникает в повороте, когда внутренняя задняя шина теряет контакт с трассой или оказывается сильно разгружена из-за работы подвески. Это приводит к ухудшению механического сцепления, нарушению аэродинамики и делает поведение машины дёрганым и непредсказуемым.

