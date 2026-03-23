Лоусон — о двигателе «Ред Булл»: год назад мы не слышали ничего обнадёживающего

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высоко оценил работу Red Bull Powertrains, которая впервые в истории команды создала собственную силовую установку. По словам новозеландца, двигатель превзошёл ожидания, хотя ещё год назад ситуация выглядела иначе.

«Думаю, это исключительная работа, если честно. У нас были проблемы в Мельбурне, и, к сожалению, у «Ред Булл» тоже сошла машина. Но с новыми правилами такое не редкость. И хотя для нас это неприятно, если вспомнить, где мы были год назад… Мы не слышали ничего обнадёживающего, не были особо уверены. А теперь у нас вдруг оказался очень сильный мотор.

Это очень позитивно. Мы продолжаем учиться и искать больше производительности, это наша цель на сезон. Думаю, они проделали очень хорошую работу», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

Материалы по теме
«Непросто исправить». Лоусон — о проблемах регламента Формулы-1 в сезоне-2026
Все новости RSS

