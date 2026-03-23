«Для нас это недостаток». Хаджар — об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар заявил, что отмена двух этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии обернётся для команды потерей времени для сокращения отставания в развитии двигателя.

«Чем больше гонок, тем больше мы понимаем — и тем ближе мы становимся к лучшим моторам на решётке. Так что в этом плане для нас это определённо недостаток, но ничего страшного», — приводит слова Хаджара издание RacingNews365.

Француз добавил, что пауза в календаре позволит команде больше времени уделить доработкам, но при этом сократит количество гонок, в которых «Ред Булл» может наверстать упущенное.

«Да, и меньше очков, потерянных по сравнению со всеми остальными, это точно», — ответил Хаджар на вопрос о преимуществах паузы.

После двух этапов «Ред Булл» занимает пятое место в Кубке конструкторов, уступая лидирующему «Мерседесу» 86 очков. Макс Ферстаппен сошёл в Китае из-за проблем с охлаждением батареи, Хаджар финишировал восьмым.

Отмена Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии сократила календарь до 22 гонок. Следующий этап — Гран-при Японии в Сузуке – пройдёт с 27 по 29 марта. После него в расписании образуется пятинедельная пауза до Гран-при Майами (1-3 мая).