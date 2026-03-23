«Феррари» теряет полсекунды с круга из-за износа шин и недостатка мощности — AMuS

Немецкое издание Auto Motor und Sport проанализировало отставание «Феррари» от «Мерседеса» после двух этапов сезона-2026. По данным экспертов, главные проблемы «Скудерии» — повышенный износ шин и дефицит мощности двигателя.

После двух Гран-при «Мерседес» опережает «Феррари» на 31 очко в Кубке конструкторов. Руководитель итальянской команды Фредерик Вассёр оценил отставание в гоночном темпе примерно в полсекунды с круга. Анализ телеметрии показывает, что пилоты «Феррари» конкурентоспособны в первой фазе поворота, но теряют время на выходе из-за худшей тяги.

Кроме того, «Феррари» сталкивается с повышенным износом шин: в начале отрезков «Скудерия» ещё держится, но к концу темп падает. В Китае после рестарта пилоты команды Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер легко обошли Джорджа Расселла из «Мерседеса», но уже через несколько кругов британский гонщик вернул позиции и оторвался.

Дефицит мощности двигателя оценивается примерно в 2% — это минимальный порог, при котором ADUO позволяет провести обновления. «Феррари» надеется на разрешение после первой четверти сезона, но доработанные элементы можно будет внедрить не раньше Гран-при Майами (1-3 мая).

В «Мерседесе», напротив, полагают, что их двигатель пока работает не на пределе. По мере накопления данных инженеры смогут увеличивать нагрузку без риска для надёжности.