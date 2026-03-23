Болид, на котором Сенна дебютировал в Формуле-1, выставлен на аукцион за € 2,8-3,8 млн

Toleman TG183B, на котором Айртон Сенна провёл свои первые гонки в Формуле-1 и набрал первые очки в чемпионате мира, будет выставлен на аукционе в Монако. Об этом сообщает RM Sotheby’s.

Шасси TG183B-05, на котором бразилец стартовал в четырёх этапах сезона-1984, оценивается в сумму от € 2,8 до 3,8 млн. Торги пройдут 25 апреля в «Гримальди-форуме».

Свою первую гонку Сенна провёл на этом болиде 25 марта 1984 года в Бразилии, но сошёл из-за отказа турбонаддува. На следующем этапе в Южной Африке он финишировал шестым, заработав первое очко в карьере. В Бельгии был снова шестым после дисквалификации Tyrrell. На Гран-при Сан-Марино команда не вышла на старт из-за разрыва отношений с «Пирелли».

Шасси было построено конструктором Рори Бирном, впоследствии выигравшим семь Кубков конструкторов с «Бенеттоном» и «Феррари». Машина оснащалась 1,5-литровым турбомотором Hart 415T.

После завершения карьеры в Toleman шасси сохранила команда Enstone, в 1992 году оно было продано в США. В 2017 году его приобрёл нынешний владелец. В 2022 году машина использовалась в съёмках документального фильма Sky Sports F1, её пилотировал Мартин Брандл. Два года спустя на Сильверстоуне за руль Toleman сел пилот «Альпин» Пьер Гасли в рамках мероприятий, посвящённых 40-летию дебюта Сенны и 30-летию со дня его гибели.

Болид выставляется в рабочем состоянии с восстановленным двигателем и коробкой передач. На нём сохранились оригинальный рычаг переключения и подножка с неправильно написанным именем пилота — Aryton. Машина допущена к участию в исторических сериях, включая Monaco Historic Grand Prix.