Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Рано или поздно произойдёт авария». Сайнс — о режиме активной аэродинамики на прямых

«Рано или поздно произойдёт авария». Сайнс — о режиме активной аэродинамики на прямых
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс выразил опасение, что новая система активной аэродинамики Straight Mode может привести к крупной аварии на высоких скоростях. По словам испанца, режим открытых крыльев на трассах с быстрыми изгибами создаёт избыточный риск.

«SM — это как пластырь на пластыре. Если мчаться с раскрытыми крыльями по прямым участкам со скоростью 340 км/ч, то рано или поздно на трассах типа австралийской, где есть небольшие изгибы, произойдёт крупная авария на очень высокой скорости.

Такие места, как Джидда, с открытыми крыльями… Мне это не нравится. Мне не нравится, когда приходится мчаться со скоростью 340 км/ч без прижимной силы в машине и с открытыми крыльями, особенно на таких трассах. [В Китае] прямая — это нормально. Но на других трассах это нехорошо.

SM — это пластырь на очень энергоёмкой трассе и машине», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.

«Мы подготовим совочки, чтобы собрать обломки». Жак Вильнёв — о Формуле-1 конца 1990-х
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android