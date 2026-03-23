«Рано или поздно произойдёт авария». Сайнс — о режиме активной аэродинамики на прямых

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс выразил опасение, что новая система активной аэродинамики Straight Mode может привести к крупной аварии на высоких скоростях. По словам испанца, режим открытых крыльев на трассах с быстрыми изгибами создаёт избыточный риск.

«SM — это как пластырь на пластыре. Если мчаться с раскрытыми крыльями по прямым участкам со скоростью 340 км/ч, то рано или поздно на трассах типа австралийской, где есть небольшие изгибы, произойдёт крупная авария на очень высокой скорости.

Такие места, как Джидда, с открытыми крыльями… Мне это не нравится. Мне не нравится, когда приходится мчаться со скоростью 340 км/ч без прижимной силы в машине и с открытыми крыльями, особенно на таких трассах. [В Китае] прямая — это нормально. Но на других трассах это нехорошо.

SM — это пластырь на очень энергоёмкой трассе и машине», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.