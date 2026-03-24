Главная Авто Новости

Команда Team Redline по симрейсингу переименована в Verstappen Sim Racing

Проект Team Redline, основанный в 2000 году и долгое время считавшийся одной из ведущих команд в симрейсинге, получил новое название — Verstappen Sim Racing. Ребрендинг призван унифицировать гоночные проекты пилота «Ред Булл» в Формуле-1 Макса Ферстаппена.

В 2022 году команда заключила партнёрское соглашение с нидерландским гонщиком. За это время коллектив завоевал титулы Esports World Cup в 2022, 2024 и 2025 годах. Одним из успешных примеров перехода из виртуальных гонок в реальные стал Крис Лулэм, который присоединился к Team Redline в 2021 году, а затем выиграл несколько титулов в GT.

«Симрейсинг — моё большое увлечение вне Формулы-1, и Team Redline сыграла в этом важную роль. Я провожу там много времени, когда не на трассе, и это часть того, что я строю с Verstappen Racing. Этот шаг к Verstappen Sim Racing ощущается очень естественно. Мы опираемся на всё, чего достигли, и объединяем это с платформой Verstappen Racing.

Я всегда верил, что симрейсинг может развивать реальные таланты, и мы уже видим это на примере Криса Лулэма. Я очень рад развивать успех команды и смотреть в будущее», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба проекта.

Генеральный директор Атце Керкхоф отметил, что Verstappen Sim Racing станет следующим шагом в эпоху, когда симрейсинг превращается в кузницу талантов для реального автоспорта. Основатель Team Redline Дом Дюхан поддержал перемены, назвав их естественной эволюцией проекта.

