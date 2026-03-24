«Хаас» представил ливрею в стиле «Годзиллы» к Гран-при Японии

Команда Формулы-1 «Хаас» представила специальную ливрею к Гран-при Японии, который пройдёт с 27 по 29 марта в Сузуке.
Американский коллектив вдохновился японским персонажем Годзилла, фильмография о котором насчитывает уже более 70 лет.
Фото: Haas F1 Team
Формула-1 Гран-при Японии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):
Пятница, 27 марта:
5:30. Первая тренировка Гран-при Японии;
9:00. Вторая тренировка Гран-при Японии.
Суббота, 28 марта:
5:30. Третья тренировка Гран-при Японии;
9:00. Квалификация Гран-при Японии.
Воскресенье, 28 марта:
8:00. Гонка Гран-при Японии.
