Эксперт: не стоит ждать от Ферстаппена подиума на Гран-при Японии

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронел поделился ожиданиями от команды «Ред Булл» на предстоящем Гран-при Японии Формулы-1.

«Сузука» — трасса, где сам пилот может добиться кое-какого преимущества. Я убеждён в этом. Но я не думаю, что стоит ждать от Ферстаппена подиума. Совершенно точно. Машина должна быть соответствующей. Вопросов слишком много, а отставание слишком велико. Им нужно сократить его.

Дождь? Совсем другая история. В таком случае он поднимается на подиум. Ожидается, что небольшой дождь пройдёт в субботу, но это мало что решит», — приводит слова Коронела издание RacingNews365.

