Майк Крак — о проблемах «Астон Мартин»: мы не сотворим чудо за короткое время

Главный инженер «Астон Мартин» Майк Крак высказался о трудностях команды в начале нынешнего сезона Формулы-1.

«Мы продолжим тяжело работать, но нужно оставаться реалистами. Мы не сотворим чудо за короткое время. Поэтому важно при работе над проблемами решать их по одной за раз. Это не означает, что нужно решать одну проблему за уикенд. Нужно решить несколько, но не стоит паниковать. Понятно, в следующей гонке нам нужно улучшить результаты, это касается как надёжности, так и производительности. Насколько силён будет эффект, увидим в Японии», — сказал Крак в интервью SiriusXM.

