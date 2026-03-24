Гасли — о критике новых болидов: мы по-прежнему пилотируем быстрейшие машины в мире

Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли признался, что не испытал большого стресса из-за перехода на новые болиды Формулы-1.

«Так или иначе, а мы по-прежнему пилотируем самые быстрые машины в мире. Что касается меня, то когда я оказываюсь в кокпите и беру рулевое колесо в свои руки, то получаю удовольствие. Конечно, степень удовольствия может разниться.

Мы ушли от прошлогодних машин к чему-то совершенно иному, совсем другой двигатель, совсем другие нагрузки. Но да, я получаю удовольствие», — приводит слова Гасли издание Motorsport-Total.

