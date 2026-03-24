Дмитрий Путилин стал победителем третьего этапа Systême Electric Drift Challenge

21 и 22 марта 2026 года в Усть-Лабинске прошёл третий этап чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge.
Заявку на участие подал 81 пилот, на старт квалификации в субботу выехали 72 спортсмена.
Лидер чемпионата и победитель первых двух этапов Леонид Шнайдер (г. Красноярск), выступающий на BMW E92, подтвердил мастерство и занял первое место в квалификации, набрав во второй попытке 99,5 балла. По итогам парных заездов Леонид вновь встретился с Артёмом Шабановым (г. Москва) и его BMW E92: в финале 2-го этапа SDC в ноябре сильнее оказался Леонид, в этот раз в борьбе за третье место он вновь взял вверх над Артёмом.
Присутствие в парке сервиса абсолютно разных по мощности автомобилей – ещё одна особенность Чемпионата. Александр Абрамов (г. Санкт-Петербург), который привёз в Усть-Лабинск великолепный 1650-сильный Dodge Viper «BERSERKER», завершил выступление в ТОП-32, уступив Дмитрию Щербине (г. Москва) на Toyota Mark II 450 л. с. Но при этом заслуженно забрал приз за «Лучшее инженерное решение». А в ТОП-8 встретились 350-сильный Nissan Silvia «Лимончелло» Андрея Паули (г. Екатеринбург/г. Москва) и мощный Dodge Viper «PREDATOR» c 1000 л. с., на котором впервые выступал опытный пилот Илья Полищук (г. Санкт-Петербург), раздававший жаркие и яркие эмоции и языки пламени из-под автомобиля.
В достойной битве победу одержал Илья Полищук, далее вышедший в финал. Яркой финальной схватки не случилось: досадные технические неполадки во время первого проезда не позволили ему подняться на верхнюю ступень пьедестала, несмотря на отчаянные попытки команды реанимировать автомобиль во время запрошенной пятиминутки. Звание чемпиона 3-го этапа было присвоено Дмитрию Путилину (г. Челябинск) на BMW Е92.
Одной из главных характеристик Чемпионата является тёплая атмосфера, составляющими которой являются взаимная поддержка, дружба и добрый юмор как на площадке, так и в трансляции. Зрители, участники и члены команд не только следили за заездами и турнирной сеткой, но и становились свидетелями взаимовыручки команд в парке сервиса, общались с пилотами, любовались стильными автомобилями и получали эмоции от спортивного азарта.
Результаты третьего этапа Systême Electric Drift Challenge:
Личный зачёт:
1-е место — Дмитрий Путилин (BMW Е92);
2-е место — Илья Полищук (Dodge Viper «PREDATOR»);
3-е место — Леонид Шнайдер (BMW E92).
Командный зачёт:
1-е место — ALL CASH;
2-е место — DRIFT RACING PARK;
3-е место – ЦМРБанк.