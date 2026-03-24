Дмитрий Путилин стал победителем третьего этапа Systême Electric Drift Challenge

21 и 22 марта 2026 года в Усть-Лабинске прошёл третий этап чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge.

Заявку на участие подал 81 пилот, на старт квалификации в субботу выехали 72 спортсмена.

Лидер чемпионата и победитель первых двух этапов Леонид Шнайдер (г. Красноярск), выступающий на BMW E92, подтвердил мастерство и занял первое место в квалификации, набрав во второй попытке 99,5 балла. По итогам парных заездов Леонид вновь встретился с Артёмом Шабановым (г. Москва) и его BMW E92: в финале 2-го этапа SDC в ноябре сильнее оказался Леонид, в этот раз в борьбе за третье место он вновь взял вверх над Артёмом.

Присутствие в парке сервиса абсолютно разных по мощности автомобилей – ещё одна особенность Чемпионата. Александр Абрамов (г. Санкт-Петербург), который привёз в Усть-Лабинск великолепный 1650-сильный Dodge Viper «BERSERKER», завершил выступление в ТОП-32, уступив Дмитрию Щербине (г. Москва) на Toyota Mark II 450 л. с. Но при этом заслуженно забрал приз за «Лучшее инженерное решение». А в ТОП-8 встретились 350-сильный Nissan Silvia «Лимончелло» Андрея Паули (г. Екатеринбург/г. Москва) и мощный Dodge Viper «PREDATOR» c 1000 л. с., на котором впервые выступал опытный пилот Илья Полищук (г. Санкт-Петербург), раздававший жаркие и яркие эмоции и языки пламени из-под автомобиля.

В достойной битве победу одержал Илья Полищук, далее вышедший в финал. Яркой финальной схватки не случилось: досадные технические неполадки во время первого проезда не позволили ему подняться на верхнюю ступень пьедестала, несмотря на отчаянные попытки команды реанимировать автомобиль во время запрошенной пятиминутки. Звание чемпиона 3-го этапа было присвоено Дмитрию Путилину (г. Челябинск) на BMW Е92.

Одной из главных характеристик Чемпионата является тёплая атмосфера, составляющими которой являются взаимная поддержка, дружба и добрый юмор как на площадке, так и в трансляции. Зрители, участники и члены команд не только следили за заездами и турнирной сеткой, но и становились свидетелями взаимовыручки команд в парке сервиса, общались с пилотами, любовались стильными автомобилями и получали эмоции от спортивного азарта.

Результаты третьего этапа Systême Electric Drift Challenge:

Личный зачёт:

1-е место — Дмитрий Путилин (BMW Е92);

2-е место — Илья Полищук (Dodge Viper «PREDATOR»);

3-е место — Леонид Шнайдер (BMW E92).

Командный зачёт:

1-е место — ALL CASH;

2-е место — DRIFT RACING PARK;

3-е место – ЦМРБанк.