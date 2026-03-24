Американский миллиардер Стив Коэн намерен купить часть акций «Альпин» — PlanetF1

Владелец бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс» американский миллиардер Стив Коэн стал одним из кандидатов на покупку 24-процентной части акций команды Формулы-1 «Альпин», сообщает издание PlanetF1.

По информации ресурса, Коэн предложил и Otro, владеющей долей акций, $ 600 млн.

Стивену Коэну 69 лет. Уроженец Нью-Йорка занимается инвестиционной деятельностью с 1978 года. Является создателем и владельцем инвестиционных фондов Point72 Asset Management и S.A.C. Capital Advisors. В 2020 году приобрёл бейсбольную команду «Нью-Йорк Метс» за $ 2,4 млрд. В настоящий момент его состояние оценивается в $ 23 млрд.