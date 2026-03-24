Хельмут Марко высказался о положении «Ред Булл» после первых двух гонок сезона

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о трудностях команды на старте нынешнего сезона Формулы-1.

«Ред Булл» известны тем, что способны быстро догонять соперников. Так что ещё всё возможно. Хорошо, что две апрельские гонки отменены, это даёт им больше времени.

Из-за отмены двух гонок меньше возможностей набрать очки? Если у вас нет машины, набирающей очки в лидирующей группе, это не проблема», — приводит слова Марко издание oe24.

Ранее нидерландский гонщик и эксперт Том Коронел заявил, что четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен не поднимется на подиум Гран-при Японии.

