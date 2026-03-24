Хельмут Марко оценил выступление Ферстаппена в гонке на «Нюрбургринге»

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлении четырёхкратного чемпиона Формулы-1 нидерландца Макса Ферстаппена в гонке серии NLS на легендарной немецкой трассе «Нюрбургринг».

Напомним, Ферстаппен провёл заезд в составе собственной команды Verstappen Racing, стал победителем, однако его экипаж был дисквалифицирован. Причиной стало нарушение лимита по числу используемых шин.

«Он впечатляюще проложил себе путь через пелотон. Несмотря на то что его команду дисквалифицировали, это, в общем-то, была тренировка перед 24-часовой гонкой, и она была очень успешна», — приводит слова Марко издание oe24.