Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен будет искать способ попасть в «Мерседес»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, британец Джолион Палмер считает, что четырёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен начнёт переговоры о переходе в «Мерседес» из-за нынешних проблем команды.

«Переговоры состоятся, потому что «Ред Булл», как мы говорили в прошлом году, не выиграет титул в этом сезоне.

Похоже, команде придётся проделать слишком большую работу, а Макс здесь не для того, чтобы финишировать восьмым. Он здесь даже не для того, чтобы бороться за подиум. Он будет искать способ попасть в «Мерседес», потому что у них лучшая машина», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.