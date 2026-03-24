Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен будет искать способ попасть в «Мерседес»

Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, британец Джолион Палмер считает, что четырёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен начнёт переговоры о переходе в «Мерседес» из-за нынешних проблем команды.

«Переговоры состоятся, потому что «Ред Булл», как мы говорили в прошлом году, не выиграет титул в этом сезоне.

Похоже, команде придётся проделать слишком большую работу, а Макс здесь не для того, чтобы финишировать восьмым. Он здесь даже не для того, чтобы бороться за подиум. Он будет искать способ попасть в «Мерседес», потому что у них лучшая машина», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.

Материалы по теме
Деймон Хилл поделился слухами о будущем Макса Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android