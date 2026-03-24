Монтойя: если Хэмилтон начнёт побеждать Леклера, это засядет у Шарля в голове

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о конкуренции между пилотами «Феррари», британцем Льюисом Хэмилтоном и монегаском Шарлем Леклером, на старте нынешнего сезона.

«Он мотивирован, ему стало комфортнее в машине. Как по мне, его рабочая группа намного лучше, чем была в прошлом году, и я считаю, что у него гораздо больше поддержки в этом году, и это имеет решающее значение. Это принесёт большие дивиденды. Если он начнёт побеждать Шарля, то это серьёзно засядет у Шарля в голове», — приводит слова Монтойи издание RacingNews365.

Материалы по теме Вассёр оценил работу с Хэмилтоном в «Феррари» на второй год Льюиса в команде

Льюис Хэмилтон стал фотографом Леклера на медиадне «Феррари»