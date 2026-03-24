«Феррари» обратилась в ФИА с требованием проверить болид «Мерседеса» — Autoracer
Команда Формулы-1 «Феррари» обратилась в Международную автомобильную федерацию (ФИА) с требованием проверить болид «Мерседеса», сообщает издание Autoracer.

По информации ресурса, у итальянской команды возникли вопросы к переднему антикрылу «Мерседеса», а именно к работе активных плоскостей при торможении. На этапе в Китае было замечено, что плоскости антикрыла срабатывают в два этапа, что может быть нарушением технического регламента, согласно которому время на закрытие не должно превышать 0,4 секунды. У «Феррари» есть подозрение, что датчики контроля могут фиксировать закрытие уже после первого этапа, хотя фактически оно происходит позднее.

Ожидается, что ФИА проведёт проверку и примет решение до предстоящего Гран-при Японии.

Материалы по теме
«Феррари» теряет полсекунды с круга из-за износа шин и недостатка мощности — AMuS
