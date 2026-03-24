Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Джонатан Уитли не сможет перейти в «Астон Мартин» в течение года — PlanetF1

Бывший руководитель «Ауди» британец Джонатан Уитли не сможет немедленно приступить к работе в «Астон Мартин» в случае перехода, сообщает издание PlanetF1.

По информации ресурса, предложение о переходе в британскую команду поступило ещё летом 2025 года. Примечательно, что руководство «Ауди», в том числе генеральный директор Гернот Дёлльнер, также узнало о них, что могло повлиять на положение Уитли.

Сообщается, что британский функционер, согласно условиям ухода из «Ауди», сможет приступить к работе в «Астон Мартин» не ранее чем через год.

Напомним, об уходе Уитли из «Ауди» стало известно в марте. Сообщалось, что причиной стали разногласия со вторым руководителем проекта итальянцем Маттиа Биннотто.

