Джонатан Уитли не сможет перейти в «Астон Мартин» в течение года — PlanetF1

Бывший руководитель «Ауди» британец Джонатан Уитли не сможет немедленно приступить к работе в «Астон Мартин» в случае перехода, сообщает издание PlanetF1.

По информации ресурса, предложение о переходе в британскую команду поступило ещё летом 2025 года. Примечательно, что руководство «Ауди», в том числе генеральный директор Гернот Дёлльнер, также узнало о них, что могло повлиять на положение Уитли.

Сообщается, что британский функционер, согласно условиям ухода из «Ауди», сможет приступить к работе в «Астон Мартин» не ранее чем через год.

Напомним, об уходе Уитли из «Ауди» стало известно в марте. Сообщалось, что причиной стали разногласия со вторым руководителем проекта итальянцем Маттиа Биннотто.