«Мерседес» представил ливрею к Гран-при Японии

Команда Формулы-1 «Мерседес» представила специальную ливрею к Гран-при Японии, который пройдёт с 28 по 30 марта в Сузуке.

Фото: Mercedes F1 Team

Формула-1 Гран-при Японии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 27 марта:

5:30. Первая тренировка Гран-при Японии;

9:00. Вторая тренировка Гран-при Японии.

Суббота, 28 марта:

5:30. Третья тренировка Гран-при Японии;

9:00. Квалификация Гран-при Японии.

Воскресенье, 28 марта:

8:00. Гонка Гран-при Японии.

Напомним, действующим победителем Гран-при Японии является четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.

