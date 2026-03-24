Хэмилтон рассказал о любви к Японии и трассе в Сузуке

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от предстоящего Гран-при Японии и рассказал об особой привязанности к этой стране.

«Много раз бывал в Японии, мне нравится эта страна, а трасса в Сузуке — одна из любимых. Это одно из тех мест, куда мне нравится приезжать каждый год. Обычно я заранее прилетаю в Токио. Мне нравится чистота этого города, нравятся маленькие машинки. Каждый раз захожу в игровой салон. В детстве я играл в радиоуправляемые машинки, участвовал с ними в гонках, поэтому мне нравится приезжать в салон Tamiya, где их делают. Там есть японец, который придумал все звуки для Mario Kart, которые знаю с детства», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Семикратный чемпион мира также рассказал, что старается прилетать в Японию заранее, чтобы больше времени проводить в этой стране. Особые чувства у него вызывает автодром в Сузуке. «Сузука» – самая знаковая трасса, на которой мы выступаем по ходу сезона. Гоняться там по-настоящему здорово. Она нарисована восьмёркой, пересекает саму себя, вы проезжаете по мосту над трассой, потом под мостом. Конечно, я смотрел записи выступлений Айртона Сенны в Сузуке — легендарное было время», — добавил Хэмилтон.