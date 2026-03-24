Никита Бедрин прокомментировал свой успех на тестах новичков Формулы-Е

20-летний российский гонщик Никита Бедрин прокомментировал свой успех в тестах новичков Формулы-Е, где по итогам вечерней сессии показал быстрейшее время.

«Тестовая сессия прошла очень хорошо. Команда подготовила хорошую программу на день, в рамках которой у меня было достаточно кругов с максимальной мощностью в 350 киловатт на новой резине, за что я им очень благодарен.

В прошлый раз, во время тестов в Берлине, мы больше концентрировались на работе с настройками и на испытании ряда нюансов. На этот раз вместе с испытанием разных настроек у меня была возможность проехать больше быстрых кругов.

На протяжении всего дня у меня был высокий темп. Мне удалось хорошо и без ошибок пройти быстрые круги как на первом, так и на втором комплектах новых колёс. На первом немного не добрался до предела, а затем держак вырос, и разница на новых шинах стала ещё большей. Всё прошло очень позитивно, в команде все остались довольны моей работой и прошедшими тестами», — приводит слова Бедрина пресс-служба Российской автомобильной федерации (РАФ).