Палмер объяснил, почему Вольф по-прежнему заинтересован в приобретении Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, британец Джолион Палмер объяснил, почему руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф по-прежнему заинтересован в подписании Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«И если вы Тото [Вольф], а тут вдруг есть шанс подписать Макса, существует угроза, что другие команды начинают отыгрывать преимущество… Поэтому нельзя проигнорировать звонок Макса Ферстаппена. И мы уже все видели, что такие разговоры велись в прошлом году, в атмосфере было достаточно напряжённости. Это было в Австрии, где на пресс-конференции Джордж сказал: «Ну, погодите, почему мы все говорим, что он заменит меня? Я всё время объезжаю Кими. Поэтому это ему стоит волноваться».

Так что представьте себе: надвигается борьба за титул, и всё это происходит на фоне», — приводит слова Палмера издание Motorsport.