«Льюис вернулся». Хинчклифф — о скорости Хэмилтона на фоне Леклера в сезоне-2026

Бывший пилот IndyCar Джеймс Хинчклифф высказался о форме семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из «Феррари».

«Если вернуться в 2022-й, ему никогда не нравилась та машина. Ему просто никогда не нравился этот регламент, что-то в стиле пилотирования, мы все знаем, как он любит проходить повороты, как это по сути никогда не могло работать на таком типе машин. Так что всегда была надежда, что с новым регламентом машина станет немного более традиционной и будет больше подходить его стилю пилотирования. Так что думаю, мы это и наблюдаем сейчас.

Добавьте к этому тот факт, что «Феррари» явно провела успешную работу. Они вышли с мощной силовой установкой, с прочным шасси, теперь Льюис на равных борется с Шарлем Леклером, которого все последние пять лет называют готовым чемпионом мира. И который систематически его громил в прошлом году. А теперь они идут нос к носу.

Поэтому полагаю, Льюис вернулся. Думаю, это всё, на что надеялись все фанаты «Феррари» в начале 2025-го. И это может стать началом чего-то великого», — приводит слова Хинчклиффа издание Motorsport.