В «БМВ» объяснили, почему не возвращаются в Формулу-1

Исполнительный директор автоспортивного подразделения «БМВ» Фрэнк ван Меел объяснил, почему немецкий коллектив не предпринимает попыток возвращения в Формулу-1.

«Формула-1 интересна с маркетинговой точки зрения, потому что отдача от неё огромна и имеет глобальный охват. Но с технологической точки зрения нынешняя гибридная система очень далека от технологии, используемой в наших серийных автомобилях. Мы стараемся сосредоточиться на дисциплинах, которые наиболее близки к нашим серийным автомобилям», — приводит слова ван Меела издание SoyMotor.

С 2006 по 2009 год в Формуле-1 выступала заводская команда «БМВ», гонщики которой завоевали одну победу и 17 подиумов.