«Ауди» очень и очень хороша». В «Хаасе» оценили силовую установку немцев

«Ауди» очень и очень хороша». В «Хаасе» оценили силовую установку немцев
Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу удивился, когда ему сказали, что силовая установка «Феррари», установленная на американские болиды, превосходит двигатель «Ауди».

«Не знаю, как можно сказать: «Наш двигатель явно лучше, чем «Ауди». Не знаю, на что вы смотрите, чтобы так говорить. Вы смотрели GPS-треки? Нет, я не думаю, что вы вообще можете так говорить. Когда я говорю о силовой установке, смотрю исключительно на результат и скоростные трассы. Если посмотреть на то, что они могут делать на прямой, «Ауди» очень, очень хороша. Очень хороша.

Так что, да, я был шокирован, когда вы сказали: «Вы явно лучше, чем «Ауди». Кстати, это не наезд, это ни в коем случае не наезд на «Феррари» или кого-то ещё. Думаю, это было интересно, потому что мы боремся против четырёх производителей силовых установок. «Рейсинг Буллз» с «Фордом» затем «Ауди», и Гасли и «Альпин» с «Мерседесом». Когда мы боремся с этими ребятами, ясно видим разные возможности распределения энергии, более сильную стратегию».

Так что нам пришлось очень быстро этому учиться, конечно, не могу сделать никаких выводов о том, что мы впереди, скажем, в скорости на прямой. Это было на самом деле очень сложно. Как вы видели, обгонять было очень сложно», — приводит слова Комацу Motorsport.

Материалы по теме
Босс «Ауди» сбежал в худшую команду Ф-1 спустя год после начала работы. Где логика?
Босс «Ауди» сбежал в худшую команду Ф-1 спустя год после начала работы. Где логика?
Материалы по теме
В «БМВ» объяснили, почему не возвращаются в Формулу-1
Комментарии
