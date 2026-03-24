«Приезжал и чувствовал себя ужасно». Хэмилтон — о стиле команд Ф-1 в прошлые годы

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о своём влиянии на изменение требований к пилотам касательно одежды.

«Чтобы быть гонщиком, ты должен был соответствовать определённому образу — ложиться спать в 10 вечера, одеваться определённым образом. Большую часть моей карьеры каждый пилот приезжал в командной форме, разработанной далёкими от моды людьми. Одежда была ужасной. Приезжал и чувствовал себя ужасно, нося одно и то же 180 дней в году. Я спросил, могу ли я появляться в своём стиле и переодеваться в форму позже. Мне потребовалось много времени, чтобы убедить боссов. По сути, пришлось нарушать правила.

Однажды я просто приехал в своей одежде. Как только они увидели внимание и позитивную прессу, это повысило статус бренда и команды, они разрешили мне делать это каждый день. Корпоративные компании часто не задумываются о стиле или костюме. Теперь стало нормой видеть, как другие пилоты приезжают самими собой. Мне это нравится. Каждый должен чувствовать себя комфортно», — приводит слова Хэмилтона Esquire.