«У нас лишь две машины». Хюлькенберг — о сложностях развития двигателя «Ауди»

Немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, представляющий команду «Ауди», высказался о развитии немецкого коллектива.

«Думаю, у нас всё нормально. Без силовой установки мы бы не были там, где есть, но всё равно, особенно во многих гоночных ситуациях, нам предстоит много работы, наведение порядка. У нас, очевидно, лишь две единственные машины, которые используют наш двигатель. У нас нет клиентской команды, поэтому данных меньше, чем у большинства других производителей, у которых есть несколько команд. Так что нет, всё ещё чувствую, что работа продолжается, здесь ещё есть много возможностей для улучшения», — приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport.