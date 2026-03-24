Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«У нас лишь две машины». Хюлькенберг — о сложностях развития двигателя «Ауди»

Комментарии

Немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, представляющий команду «Ауди», высказался о развитии немецкого коллектива.

«Думаю, у нас всё нормально. Без силовой установки мы бы не были там, где есть, но всё равно, особенно во многих гоночных ситуациях, нам предстоит много работы, наведение порядка. У нас, очевидно, лишь две единственные машины, которые используют наш двигатель. У нас нет клиентской команды, поэтому данных меньше, чем у большинства других производителей, у которых есть несколько команд. Так что нет, всё ещё чувствую, что работа продолжается, здесь ещё есть много возможностей для улучшения», — приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android