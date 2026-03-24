«Хонда» оценила прогресс работы над ошибками перед Гран-при Японии Формулы-1

Главный менеджер «Хонды» по работе на трассах и главный инженер Синтаро Орихара высказался о прогрессе работы над проблемами силовых установок для «Астон Мартин» перед Гран-при Японии Формулы-1.

«В Китае мы достигли некоторого прогресса в надёжности батарей благодаря снижению вибраций, влияющих на системы, но мы должны найти больше решений, чтобы установить причину вибраций, влияющих на пилотов. Мы также сосредоточили наши усилия в паузе между Китаем и Японией, чтобы продолжать улучшать нашу надёжность, но наши показатели производительности всё ещё не на том уровне, который мы хотим видеть, особенно что касается управления энергией.

«Сузука» является сложной в этом отношении, поэтому мы использовали опыт, полученный в Австралии и Китае, чтобы лучше подготовиться к Гран-при Японии. Мы не на том уровне, на котором хотели бы быть к этим выходным, но будем продолжать усердно работать, чтобы максимизировать наш потенциал. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть домашнюю публику и болельщиков «Хонды». Хочу, чтобы они увидели, мы добились некоторого прогресса с момента тестов в Бахрейне.

До того как я присоединился к проекту «Хонды» в Формуле-1, я был большим поклонником «Хонды» и автоспорта. Посещаю «Сузуку» уже 10-летиями и всегда был взволнован, наблюдая за сессиями и болея за «Хонду», поэтому знаю, насколько страстны наши болельщики. Теперь горжусь тем, что работаю перед ними, мы будем продолжать усердно работать, чтобы показать им, на что мы способны. Знаем, что можем рассчитывать на их поддержку, даже если хотели бы показывать лучшие результаты на трассе», — приводит слова Орихары издание RacingNews365.