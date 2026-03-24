Льюис Хэмилтон рассказал, как полюбил моду

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтона рассказал, что повлияло на его любовь к миру моды.

«Я вырос в семье, где никто не следил за модой, а самовыражение никогда не обсуждалось. Это было следствием необходимости вести себя тихо и не выделяться. Находясь в среде, которая не отличалась разнообразием, ты не хотел выделяться больше, чем уже выделялся, будучи единственным цветным человеком в комнате. Когда я был моложе, всегда покупал журналы или ходил в магазины, чтобы почитать их. На меня сильно влияла музыка. Как только приходил домой, включал MTV Base или VH1. Не смотрел телешоу или мультфильмы, а слушал музыку. Меня вдохновляли музыканты и артисты, их стиль. Я открыл для себя Принса и мне нравилось, как он самовыражается. Я любил Фаррелла [Уильямса], Мейса, Мэри Джей Блайдж, Басту Раймса. Фаррелл всегда оказывал большое влияние.

Было время, когда я бы сказал, что мой стиль — что-то вроде уличного шика, но это изменилось. По-настоящему придерживаюсь его только когда путешествую. Мне нравится создавать что-то уникальное для разных мест и использовать платформу, чтобы выделять молодых дизайнеров, а не только топ-бренды. Когда я попал в Формулу-1, пошёл на показ мод, это взорвало мой мозг. В гоночном мире мой отец и я были единственными цветными людьми с моих восьми до 22 лет. Когда я попал в мир моды, мне понравилось, насколько он разнообразен. Видел людей всех форм и размеров, которые самовыражались.

Каждый день с «Феррари» — это что-то новое. Всё ещё знакомлюсь с командой и культурой. Бренд моды «Феррари» растёт, видеть его расширение с первым магазином в Лондоне — это привилегия. Они проводят очень большие показы мод — там была Анна Винтур! Я также люблю винтажные футболки, особенно с изображениями Майкла Джордана или Мохаммеда Али», — приводит слова Хэмилтона издание Esquire.