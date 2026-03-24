«Дела идут неважно». Марко — о беседе с Ньюи про ситуацию в «Астон Мартин»

Бывший советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о беседе с именитым конструктором и нынешним руководителем «Астон Мартин» Эдрианом Ньюи по поводу ситуации в коллективе.

«Я общался с ним. У него дела идут неважно. В этом проекте есть проблемы, которые не будут решены так быстро», — приводит слова Марко издание oe24.

Британский коллектив с сезона-2026 стал использовать силовую установку «Хонды». Команда пропустила часть дней предсезонных тестов в Барселоне. У коллектива возникла проблема с интеграцией силовой установки в болиды Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла. Двигатель сильно вибрирует, создавая серьёзный дискомфорт для пилотов, из-за чего на первых двух этапах машины не добрались до финиша в основных гонках.

