Шарль Леклер попал на обложку первого французского издания журнала Esquire

28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», предстал на обложке первого французского издания журнала Esquire.

Фото: ESQUIRE

«Для меня большая честь оказаться на обложке первого французского издания журнала Esquire», — подписал фото обложки Леклер в социальной сети Х.

Шарль — чемпион серии GP3 2016 года и Формулы-2 2017 года. Будучи представителем академии «Феррари», дебютировал в «Королевских гонках» в 2018 году в составе команды «Альфа Ромео Заубер», которая использовала двигатель итальянцев. С 2019-го стал боевым пилотом «Феррари».

В нынешнем сезоне после двух этапов занимает третье место в личном зачёте, заработав 34 очка.

