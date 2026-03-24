«Последний шанс оказаться в Формуле-1». Колтон Херта — о выступлениях в Формуле-2

Американский гонщик Колтон Херта, выступающий в Формуле-2 за команду «Хайтек», высказался о своём решении перейти в младшую серию.

«Переход в Формулу-2? Это было лёгкое решение, потому что это был, вероятно, мой последний шанс оказаться в Формуле-1. Я был довольно близок к этому несколько раз, но для меня это лучшая возможность, которая у меня была, и самая сильная возможность добиться успеха. Адаптивность — это черта, которой вы должны обладать, особенно в Формуле-1, где машина меняется в течение сезона и от года к году, и вам, возможно, придётся корректировать свой стиль пилотажа.

Вы должны уметь быть хамелеоном. Вы должны уметь меняться и перестраиваться, и вас не должны задевать изменения в гоночном автомобиле. Это важная черта для гонщика. Геометрия машины, то, как она создаёт прижимную силу, как она вырабатывает мощность. В моём стиле происходит много разных изменений, и их нужно корректировать.

Я решаю все эти вопросы день за днём. Скорее всего, я проведу несколько первых свободных практик. Но что касается меня, то в этом году, пока у меня есть Формулы-2, то это мой главный чемпионат. Это занимает 95% моего внимания. Пять или шесть дней в неделю я сосредоточен на Ф-2, а в шестой день половина времени посвящена Формуле-1. Мне нужно хорошо выступать в Ф-2, это моя основная категория в этом году и главный объект внимания. А там посмотрим», — приводит слова Херты The Athletic.