Хэмилтон появился в Японии на легендарной Ferrari F40 на встрече автолюбителей

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», появился на встрече автолюбителей в Йокогаме, Япония, на легендарном спорткаре Ferrari F40.

Расположенная в Йокогаме автостоянка Дайкоку за прошедшие годы превратилась в одно из самых известных и спонтанных мест для встреч автомобилистов в мире.

Ferrari F40 — легендарный среднемоторный суперкар, выпускавшийся с 1987 по 1992 год, ставший последней моделью, разработанной при жизни Энцо Феррари.

Гран-при Японии Формулы-1 в сезоне-2026 пройдёт с 27 по 29 марта на трассе «Сузука».