Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри — о двигателях: изменив одну вещь, получаешь непредвиденное в другом месте

Пиастри — о двигателях: изменив одну вещь, получаешь непредвиденное в другом месте
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о сложности новых силовых установок Формулы-1. По словам австралийца, даже незначительные изменения в настройках могут приводить к непредсказуемым последствиям.

«Они просто невероятно сложны, и в отношении силовых установок существует столько правил, что иногда, изменив одну вещь, ты получаешь совершенно непредвиденные последствия в другом месте.

На такой трассе, как Шанхай, очень много возможностей для рекуперации энергии, поэтому у нас нет проблем с суперклиппингом или необходимостью снимать ногу с педали и двигаться накатом, но у нас появляются другие проблемы, потому что мы не можем рекуперировать столько, сколько хотим.

Как пилот, ты ничего не можешь с этим поделать. Поэтому мы, по сути, учимся. Сложность заключается в том, что, даже если мы знаем, как сделать по-другому, мы не можем ничего изменить, потому что это требует программирования или изменения кода», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android