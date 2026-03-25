Пиастри — о двигателях: изменив одну вещь, получаешь непредвиденное в другом месте

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о сложности новых силовых установок Формулы-1. По словам австралийца, даже незначительные изменения в настройках могут приводить к непредсказуемым последствиям.

«Они просто невероятно сложны, и в отношении силовых установок существует столько правил, что иногда, изменив одну вещь, ты получаешь совершенно непредвиденные последствия в другом месте.

На такой трассе, как Шанхай, очень много возможностей для рекуперации энергии, поэтому у нас нет проблем с суперклиппингом или необходимостью снимать ногу с педали и двигаться накатом, но у нас появляются другие проблемы, потому что мы не можем рекуперировать столько, сколько хотим.

Как пилот, ты ничего не можешь с этим поделать. Поэтому мы, по сути, учимся. Сложность заключается в том, что, даже если мы знаем, как сделать по-другому, мы не можем ничего изменить, потому что это требует программирования или изменения кода», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.