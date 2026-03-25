Ральф Шумахер раскритиковал команду Ферстаппена за ошибку на «Нюрбургринге»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал команду Winward Racing, управлявшую Mercedes-AMG GT3 Макса Ферстаппена в гонке NLS2 на «Нюрбургринге». Экипаж, в который также входили Даниэль Хункаделья и Жюль Гунон, выиграл гонку на трассе, но был дисквалифицирован за использование семи комплектов шин вместо шести разрешённых.

«Это была огромная ошибка новичков, ошибка команды. Я знаю эту команду — мой сын [Давид] тоже выступал за неё. Я знаком с менеджером команды. Я не удивлён, что это произошло. В прошлом там случалось многое. Они не воспринимают это серьёзно и, кажется, имеют другие приоритеты, кроме концентрации на главном. Так что меня это совсем не удивляет.

Если участвует Макс Ферстаппен, ты всё проверяешь дважды, а то и трижды, — и при этом умудряешься неправильно посчитать количество комплектов шин или сделать неправильный выбор. Это так же плохо, как тот случай, когда «Феррари» готовила трёхколёсный пит-стоп. Шесть комплектов шин, шесть. Это должно быть ясно», — приводит слова Шумахера издание RacingNews365.