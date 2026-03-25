Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер раскритиковал команду Ферстаппена за ошибку на «Нюрбургринге»

Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал команду Winward Racing, управлявшую Mercedes-AMG GT3 Макса Ферстаппена в гонке NLS2 на «Нюрбургринге». Экипаж, в который также входили Даниэль Хункаделья и Жюль Гунон, выиграл гонку на трассе, но был дисквалифицирован за использование семи комплектов шин вместо шести разрешённых.

«Это была огромная ошибка новичков, ошибка команды. Я знаю эту команду — мой сын [Давид] тоже выступал за неё. Я знаком с менеджером команды. Я не удивлён, что это произошло. В прошлом там случалось многое. Они не воспринимают это серьёзно и, кажется, имеют другие приоритеты, кроме концентрации на главном. Так что меня это совсем не удивляет.

Если участвует Макс Ферстаппен, ты всё проверяешь дважды, а то и трижды, — и при этом умудряешься неправильно посчитать количество комплектов шин или сделать неправильный выбор. Это так же плохо, как тот случай, когда «Феррари» готовила трёхколёсный пит-стоп. Шесть комплектов шин, шесть. Это должно быть ясно», — приводит слова Шумахера издание RacingNews365.

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android