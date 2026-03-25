Ферстаппен провёл тесты на трассе «Фудзи» за рулём Nissan Z NISMO GT500

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен провёл тесты на трассе «Фудзи» за рулём Nissan Z NISMO GT500 в ливрее «Ред Булл». Об этом стало известно из аккаунтов японских фанатов в социальной сети Х.

По информации источников, нидерландец также пилотировал Honda NSX GT3 Evo22 из класса GT300. Компанию ему составили гонщик Супер Формулы и Супер GT Юкио Сасахара и пилот «Ниссана» Ацуси Миякэ.

Для Ферстаппена это не первый опыт за рулём техники класса GT500. Ранее он уже тестировал Honda NSX-GT на трассе «Мотэги».

В конце прошлой недели Ферстаппен участвовал в гонке NLS2 на «Нюрбургринге», где его экипаж сперва выиграл, но после был дисквалифицирован за использование лишнего комплекта шин.

